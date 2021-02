Nu kan lempelse ses på trafikken

De mindste skolebørn kom tilbage i klasselokalerne i uge seks, og vinterferien er netop overstået, og det kan ses på personbiltrafikken, som er steget generelt på vejene og over Storebælt i de seneste uger.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Personbiltrafikken generelt på vejene ligger dog fortsat under niveauet for samme periode sidste år

Så mange bilister gik i politiets fælder

Stadig markant lavere

I uge syv lå niveauet for biltrafik cirka 23 procent under niveauet for samme periode sidste år. Biltrafikken over Storebælt ligger cirka 18 procent under niveauet for den tilsvarende uge i 2020. I begyndelsen af februar var der knap 30 procent færre personbiler på vejene og over Storebælt i forhold til samme periode sidste år.

- Biltrafikken er steget i uge syv, men selvom al vinterferie bliver holdt i Danmark, er trafikken stadig markant lavere end sidste år i uge syv, og det viser mig, at danskerne stadig holde fast i at undgå unødvendige rejser,siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

Store forskelle på sommerdæk: Disse skal du gå efter