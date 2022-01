Nu kan man køre 3D-printet mikrobil

Nogle mener, at vi i fremtiden i højere grad vil sværge til forskellige slags deletjenester i stedet for egentligt ejerskab - for eksempel når vi skal ud at køre. Og når vi alligevel ikke skal eje en bil, er der måske ikke grund til, at alle biler er store og rummelige og har plads til fire personer og bagage på en kør-selv-ferie.

Det lader til at være tankegangen hos den italienske virksomhed XEV, som står bag en mikroskobisk elbil, Yoyo, som Semler Gruppen har valgt at investere i.

Det oplyser Semler Gruppen i en pressemeddelelse.

For de fleste danskere er Semler Gruppen, som er Danmarks største bilimportør, nok mest kendt for at sælge bilmærker som VW, Audi, Seat og Porsche, men de står også bag selskabet Dribe. Ved Dribe ejer man ikke en bil, men har bil på abonnement, og selskabet tester pt. nye alternativer til deres flåde af biler.

Der er tale om lille Yoyo, som du ser her på billederne, og som er verdens først fuldt 3D-printede bil.

- Vi ved jo godt, at biler er ikke bæredygtige – men langt de fleste danskere er ret afhængige af dem for at kunne få hverdagen til at fungere, siger Jesper Kjærsgaard-Nielsen, som er adm. direktør i Dribe.

- Her er Yoyo et interessant eksempel, fordi vi kan undersøge om helt små elbiler kan dække et eksisterende behov, der potentielt kan erstatte en større bil - det meste af tiden, siger han.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Topfarten er på cirka 80 km/t, oplyser producenten. Foto: PR

Producenten bygger også andre små elbiler som denne. Foto: PR

Selvom Dribe godt er klar over, at bil på abonnement som koncept er i sin spæde begyndelse, tror de på, at vi alle på et tidspunkt vil abonnere på 'vores' bil.

- Vi håber, at vi med Dribe og biler som Yoyo kan skabe et interessant alternativ. Et alternativ til at eje en bil, og som forhåbentlig vil rykke flere væk fra den traditionelle tilgang til det at 'have' en bil, siger han.

Yoyo er som nævnt elektrisk, og den kan ifølge producenten køre op til 150 km på en opladning. Semler Gruppen har investeret i fire styk.