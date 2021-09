Nu kan Mr. Beans bil blive din

Nu kan du blive ejer af en tro kopi af den berømte tv-bil.

Kasper fra Næstved har nemlig en limegrøn Morris Mascot Mini 1000 med sort kølerhjelm til salg på DBA, og nu kan den blive din. Den har en teddybjørn på bagsædet og selvfølgelig en lænestol på taget. Med andre ord er bilen en tro kopi af den herlige Mr. Beans bil.

Det skriver DBA Guide.

32-årige Kasper er ellers ikke selv den største Mr. Bean fan, men da han købte den lille veteranbil tilbage i marts, havde den forrige ejer allerede taget de første skridt.

Bilen havde den rigtige grønne farve, tøjbamsen på bagsædet og en stor hængelås var sat på som gimmick, præcis ligesom Mr. Beans originale bil. Der gik ikke længe, før Kasper følte sig nødsaget til at fuldføre missionen.

- Jeg har smukkeseret bilen tilbage til det helt originale, fortæller Kasper, der sidenhen har arbejdet på at gøre bilen identisk med Mr. Beans.

En bil, der spreder glæde

- Da stolen kom på, gik opmærksomheden amok, fortæller Kasper.

- Hver gang, jeg kørte en tur i bilen, smilede folk så meget af den.

Mange børn har villet prøve stolen på taget, men det er ikke muligt, fortæller Kasper. Lænestolen er nemlig kun til pynt, for al indmad er taget ud, for at gøre den så let som muligt.

Det er ikke kun bilen, der bliver din, hvis du vælger at investere i den grønne tvillingebil. Kasper har nemlig købt tøj, der ligner Mr. Beans, samt en papfigur af ham og en særlig Mr. Bean nummerplade. Alt det kommer med i handlen.

Bilen er sat til salg for 69.000 kroner, og i videoen her kan du se nærmere på de enkelte Mr. Bean detaljer.