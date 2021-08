Nu kan ny Tesla opleves i Danmark

Inden længe vil de første danske kunder få udleveret deres nye Tesla Model Y, og fra 20. august har man mulighed for at opleve den hypede Tesla-model hos to forhandlere herhjemme - nemlig hos Tesla Kastrup og Tesla Aarhus.

Den nye Tesla-model er en 100 procent elektrisk SUV, som er mindre end Model X og større end Model 3.

Model Y kommer i to forskellige versioner, kaldet Long Range og Performance.

Long Range-versionen tilbyder en rækkevidde på op til 507 km på en opladning, og en accelerationstid fra 0-100 km/t på 5,0 sekunder.

I den mere kraftfulde Performance-udgave er rækkevidden en anelse kortere på 480 km, men til gengæld når man også fra 0-100 km/t på 3,7 sekunder.

Her ses den nye Tesla Model Y, som nu kan opleves i Danmark. Foto: Tesla

Sikker bil

Tesla har hele vejen gennem udviklingen af Model Y haft et erklæret mål om, at den nye SUV skal være den sikreste SUV i mellemstørrelsen. Den er bygget fra bunden som et elektrisk køretøj, og et stivt karrosseri og en stor deformationszone skal gøre modellen til den sikreste i sin klasse. Om Model Y så også kan leve op til postulatet, må tiden vise.

Med den nye model kan man i Danmark vælge mellem fire forskellige Tesla-modeller, nemlig Model S, Model 3, Model X og Model Y.

Priserne for en Model Y Long Range starter ved 499.412 kr., og de første leveringer forventes i slutningen af august. Vil man have Performance-udgaven, starter prisen ved 591.412 kr., og her er det anslåede leveringstidspunkt i begyndelsen af det nye år.