Nu kan politiet beslaglægge din bil

For at have et mere effekt middel til at stoppe vanvidsbilister kan politiet nu beslaglægge vanvidsbilistens bil på stedet - også selvom der er tale om førstegangstilfælde, så længe det er såkaldt vanvidskørsel.

Det oplyser Rigspolitiet i et opslag på facebook.

'Vanvidsbilister skal væk fra vejene. I politiet ser vi for mange vanvidsbilister, der ser stort på andres liv og førlighed. De kører med hovedet under armen og spreder skræk og rædsel på vejene,' skriver politiet i opslaget.

'Fra i dag (31. marts, red.) har vi fået nye muligheder for at slå hårdt ned på de hensynsløse og egoistiske vanvidsbilister. Som noget nyt har vi nu mulighed for som udgangspunkt at beslaglægge bilen på stedet i førstegangstilfælde, hvis vi tager nogen i at køre vanvidskørsel, skriver politiet.

Vanvidsbilisme Definition af vanvidsbilisme

- Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.). - Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.). - Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252, stk. 1). - Særlig hensynsløs kørsel (færdselslovens § 118, stk. 10). - Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km i timen. - Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller der over. - Spirituskørsel med en promille over 2,00. Kilde: Transportministeriet

Lånt bil kan også konfiskeres

Med de nye regler er det også sådan, at bilen også kan beslaglægges af politiet, selvom det ikke er bilens ejer, der kører i den, og gør sig skyldig i vanvidskørsel. Det vil altså sige, at hvis en ven, en leasingtager eller lignende kører vanvidskørsel i en bil, kan politiet beslaglægge, selvom bilen formelt set er ejet af en anden person.

Politiet kan beslaglægge bilen med det samme, men i sidste ende er det retten, som afgør, om beslaglæggelsen er i orden, og om bilen dermed kan konfiskeres.

