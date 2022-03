Nu kan russerne ikke købe dyre luksusbiler

Er man russer, er det nu som følge af invasionen af Ukraine blevet sværere at blive ejer af et nyt eksemplar af en italiensk superbil.

Ferrari, som er kendt for at bygge nogle af de hurtigste og mest eksotiske biler i verden, vil nu ikke længere sælge biler på det russiske marked.

Tiltaget sker som en konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine, oplyser de. Samtidig donerer Ferrari en million euro, svarende til cirka 7,5 millioner kroner, til ukrainere i nød.

Det oplyser Ferrari i en pressemeddelelse.

Ferrari oplyser, at de konkret har valgt at suspendere produktionen af biler til det russiske marked indtil videre, og at de vil fortsætte med at øje med udviklingen.

- Ferrari står sammen med alle i Ukraine, der er berørt af denne igangværende humanitære krise, siger Benedetto Vigna, som er adm. direktør i Ferrari.

- Selvom vi håber på en hurtig tilbagevenden til dialog og en fredelig løsning, kan vi ikke forblive neutrale med alle de berørte. Vores tanker og støtte går til dem, siger direktøren videre.

Gælder også konkurrenterne

Hos Ferraris naboer og konkurrenter Lamborghini har de ligeledes valgt at donere et ukendt beløb til ofrene for krigen i Ukraine, ligesom de også har valgt at suspendere alle forretninger i Rusland indtil videre.

'Lamborghini håber på en hurtig afslutning af fjendtlighederne og en tilbagevenden til diplomatiet,' lyder det fra Lamborghini.

Den tyske bilproducent Porsche har også valgt at donere til Ukraine - her lyder beløbet på en million euro, og her går pengene overvejende til flygtninge fra krigen.