Nu kan storfamilien køre elbil og spare penge

Er I en stor familie, der gerne vil køre klimavenligt, er der gode nyheder fra Mercedes-Benz. Den tyske bilgigant har offentliggjort priserne på den elektriske udgave af V-klassen.

De første EQV’er kommer til Danmark til efteråret, og prisen for den elektriske kæmpe begynder ved 693.900 kroner.

Det oplyser Mercedes-Benz Danmark i en pressemeddelelse.

EQV har plads til op til otte personer, og elbilen kan ved hurtigladning oplade batteriet fra 10 til 80 procent på 45 minutter. Samtidig sparer man, på grund af hvordan registreringsafgiften er indrettet herhjemme, faktisk mange penge på at vælge den elektriske version frem for en tilsvarende dieseldrevet version.

- Der er ingen tvivl om, at efterspørgslen efter de delvist og helt elektriske modeller fortsat stiger, og derfor glæder vi os meget til at introducere netop denne bil. Sammenlignet med den dieseldrevne V 250 d, som kommer tættest på EQV rent outputmæssigt, så er EQV faktisk mere end 140.000 kroner billigere, og dermed er drømmen om at køre på el også til at realisere for dem, som har brug for den ekstra plads, siger Jens Lyngholm, som er produktansvarlig for Mercedes-Benz varebiler i Danmark.

Modellen er opgivet til at bruge 27 kWh pr. 100 km kørsel. Foto: Mercedes-Benz

Meget udstyr

EQV er udstyret med en elektrisk motor, der yder 150 kW, svarende til 204 hk. Batterikapaciteten er på 100 kWh, og det rækker til en officiel rækkevidde pr. opladning på mellem 356 km.

Har man kørt batteriet fladt, kan man med en wallboks-lader på 11 kW lade fra 0-100 procent strøm på cirka 10 timer.

Ved en hurtiglader med op til 110 kW tager det cirka 45 minutter at lade fra 10 til 80 procent strøm.

Mercedes-Benz lover, at kunderne kan se frem til meget udstyr. Standardudstyret tæller blandt andet intelligente LED-lygter, navigation, parkeringsassistent, bakkamera, 3-zonet klimaanlæg, elektrisk bagklap og tyverialarm.

Her er masser af udstyr i den elektriske bil til storfamilien. Foto: Mercedes-Benz

Senere på året følger en ekstra lang variant til modelprogrammet. De første EQV kommer til Danmark til efteråret. De vejledende priser for EQV starter på 693.900 kroner, men ved lancering tilbydes den fra 649.900 kroner som privatkøb, mens beskatningsgrundlaget begynder ved 599.900 kroner.

