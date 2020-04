Nu kigger tyskerne på genåbning af bilindustrien

Den tyske bilindustri ligger sammen med mange andre europæiske landes bilproduktioner stille i denne periode på grund af coronavirus, men nu har den tyske kansler Angela Merkel i samarbejde med topfolk fra den tyske bilindustri kigget på, hvordan og hvornår produktionen af biler i Tyskland kan genåbne.

Det skriver Automotive News Europe.

Årsagen er, at der er stigende bekymring om, hvorvidt de vigtige underleverandører til bilindustrien kan klare sig gennem denne periode, hvor produktionen ligger stille.

Topchefer fra Volkswagen, BMW og Daimler-koncernen holdt derfor krisemøde med Angela Merkel onsdag, rapporter det tyske medie Handelsblatt ifølge Automotive News Europe.

Beskytte medarbejdere

De tyske bilproducenter har på grund af coronavirus lukket ned for produktionen, og på telefonmødet mellem Merkel og topcheferne drøftede parterne foranstaltninger til at minimere smitterisiko og beskytte de ansattes helbred, når samlebåndene igen skal sende færdige biler ud af fabrikkerne.

Så sent som i sidste uge fortalte bilgiganten Volkswagen, at det kan blive nødvendigt at afskedige nogle af de mere end 670.000 ansatte, som VW har, hvis ikke bilproduktionerne verden over snart kan genoptages.

I den forbindelse oplyste VW, at de stadig har udgifter for cirka 16 milliarder om ugen.

Den største bekymring for bilproducenterne skulle dog ifølge Handelsblatt være, hvordan de mange underleverandører klarer sig igennem den økonomiske krise.

Skal ske i hele Europa

En kilde fra Volkswagen fortæller ifølge Automotive News Europe til Reuters, at deltagerne i mødet nåede til enighed om, at der var behov for en samlet løsning for genoptagelse af bilproduktionen på tværs af hele EU.

- Det hjælper ikke, hvis et land går i gang, og så er alt i Italien eller Spanien stadig i stilstand, fortalte kilden og tilføjede, at et sådant scenarie ville resultere i for mange huller i forsyningskæden.

Kilden berettede videre, at bilproducenterne også diskutere underleverandørernes situation, og at selvom mange af de store leverandører er polstrede økonomisk til at kunne klare sig igennem, er det ikke tilfældet for alle leverandører.