Nu køber danskerne flere nye biler igen

Efter et par hårde måneder giver salgstallene for nye biler for juni måned grund til optimisme

Salget af nye biler var hårdt ramt, da coronakrisen var værst, men nu viser salgstallene for juni måned, at vi er ved at vende tilbage til mere normale tilstande.

Det skriver De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

Salget i juni endte på 17.931 solgte personbiler, hvilket er 13,4 procent lavere end i juni 2019. Juni afslutter samtidig 1. halvår 2020, som har været stærkt påvirket af covid-19. Det afspejler sig også i salgstallene, der ligger 27,7 procent under niveauet i forhold til 1. halvår af 2019. Til gengæld er salgsniveauet i juni måned i år markant bedre end niveauet i maj i år, som var over 40 procent lavere sammenlignet med maj 2019.

- Bilsalget er ved at være tilbage på sporet efter nogle barske måneder for branchen. Tallene viser tydeligt, at vi er på vej ud af corona-krisen, og det også den fornemmelse, der er i branchen. siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske bilimportører, i pressemeddelelsen.

Se også: Bor du her? Så betaler du meget for din bilforsikring

Vil normalisere sig yderligere

Selvom det kan se voldsomt ud, at bilsalget for første halvdel af 2020 ligger næsten 28 procent lavere end nybilsalget for samme periode i 2019, så er der grund til at bevare optimismen, mener De Danske Bilimportører.

- Prognosen er, at salget vil normalisere sig yderligere de kommende måneder, skriver De Danske Bilimportører i kølvandet på juni-salget af nye biler.

- Skolernes sommerferie er netop sparket i gang, men de gængse rejsemuligheder er langt fra normaliseret endnu. Kør-selv-ferien er derfor et oplagt alternativ, og vi håber, at danskerne vil se det som en god anledning til at købe en ny og mere miljøvenlig bil, siger Mads Rørvig.

Især Volkswagen viser sig i 2020 som et populært valg for de danske bilkøbere indtil videre i 2020. Således er der i første halvdel af 2020 blevet solgt 11.314 nye VW-eksemplarer i Danmark. Herefter følger Peugeot med 7679 nye biler, Toyota med 6811 nye biler, Citroën med 6219 nye biler og Skoda med 5581 nye biler.

Se også: Fordobling på få år: Flere bruger gulpladebilen privat