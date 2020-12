Nu kører danskerne meget mindre i bil

At dømme ud fra mængden af trafik på de danske veje har mange taget anbefalingerne om at arbejde hjemmefra og i det hele taget blive hjemme til sig.

Siden 9. december har en stor del af landets kommuner været delvist lukket ned, og det kan ses på trafiktallene på landets statsveje og hen over Storebælt.

I dagene efter den delvise nedlukning af en del kommuner faldt trafiktallet med 17-19 procent i forhold til samme uge sidste år.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

- Det kan tage tid, før vi kan se effekten af de forskellige restriktioner, regeringen sætter i gang for at begrænse smittespredningen, men trafiktallene viser, at opfordringen til at blive hjemme bliver hørt, siger transportminister Benny Engelbrecht.

- Der er omkring 20 procent færre personbiler på vejene i år i forhold til sidste år, og det er betryggende at opleve, at de, der har muligheden, bliver hjemme og på den måde er med til at bremse smitten, siger ministeren.

Færre over Storebælt

Det er ikke kun på statsvejene, at den mindre trafik har vist sig.

Hen over Storebæltsforbindelsen er trafiktallet også faldet væsentligt i forhold til sidste år.

På dagen for nedlukningen, 9. december 2020, var der 31 procent færre personbiler, der krydsede Storebæltsforbindelsen. Lastbiltrafikken har under hele coronakrisen været stort set upåvirket, og det gælder også efter den delvise nedlukning.

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt faldt den samlede trafik hen over Storebælt således med 15,9 procent, hvor personbiltrafikken faldt med 17,6 procent, mens det for lastbilerne faldt med 0,9 procent, når man sammenligner med samme periode året før.

Gennemsnitligt er der i årets første ni måneder af 2020 kørt 26.936 biler hen over Storebælt pr. døgn.

Det er et gennemsnitligt fald pr. døgn på cirka 5759 biler i forhold til sidste år.

