Nu kommer autohjælpen på cykel

Har du brug for vejhjælp i hovedstadsområdet fremover, kan det være, at det bliver en person på en elcykel, som kommer dig til undsætning - i hvert fald hvis du er kunde hos SOS Dansk Autohjælp.

Firmaet har nemlig indkøbt to elcykler med lad, der kan rumme udstyr nok til at klare de mest gængse vejhjælpsassistancer.

Cyklerne skal i første omgang være en del af servicen i Hovedstaden.

- Vi har købt cyklerne, fordi de kan være med til at dække vores behov for at komme hurtigere frem gennem tæt trafik, men de er i høj grad også en del af vores målsætning om at være klimabevidste, siger Reno Nebelong-Ibsen, som er driftschef hos SOS Dansk Autohjælp, i en pressemeddelelse.

Donkraft og reservedunk

Vejhjælpsfirmaet forventer, at cyklerne kommer ud på stierne fra 1. maj, hvor de i dagligdagen skal gøre det lettere for redderne at komme igennem den til tider tætte trafik.

Cyklerne skal blandt andet bruges, hvis bilister har problemer med at starte bilen, er punkteret, eller hvis man er kommet til at låse sig ud af bilen.

Et hold reddere er på kursus i at betjene cyklerne, der kommer op på en kampvægt på cirka 150 kilo, når cyklerne er pakket med bl.a. donkraft, reservedunk, værktøj og to reservebatterier.

Elcyklerne har en rækkevidde på 100 kilometer på en opladning.