Nu kommer den første elektriske stationcar til Danmark

MG gør klar til at lancere den første elektriske stationcar i Danmark

Traditionelt set har vi i Danmark været glade for de praktiske stationcars, der giver plads til både børn og svigermor på bagsæderne og en Golden Retriever i bagagerummet.

I de senere år er stationcaren dog blevet udkonkurrereret af de superpopulære crossovers og SUV'er. Trods tendensen med et vigende stationcarsalg gør bilproducenten MG nu klar til at lancere en ny 100 procent elektrisk stationcar i Danmark, som bliver den første af sin slags herhjemme.

MG5 Electric hedder den nye el-stationcar, som kommer til landet senere på året.

Modellen bliver den første elektriske stationcar til salg i Danmark. Foto: MG

Det kan du forvente

Et af de mest afgørende punkter ved stationcaren bliver rummeligheden, og her byder MG5 Electric på et bagagerum på 578 liter. Til sammenligning er der plads til 611 liter i stationcarudgaven af den nyeste VW Golf.

MG5 Electric måler lige over 4,5 meter i længden og 1,8 meter i bredden.

Elbilen er udstyret med et batteri, som er monteret mellem for- og bagakslen, og batteriet giver MG5 Electric en officiel rækkevidde på 'mere end 400 kilometer' på en opladning.

Motoren leverer 135 kW, svarende til 184 hk og et drejningsmoment på 280 Nm. Det er nok til, at stationcaren kan sprinte fra 0-100 km/t på 8,3 sekunder.

Når der skal strøm på batteriet igen, kan batteriet ved en hurtiglader lades op til 80 procent på 30 minutter.

MG5 Electric må trække op til 500 kg.

Endnu er der ikke danske priser klar, men MG oplyser, at den nye MG5 Electric bliver lanceret i oktober 2021, og at der vil blive frigivet flere detaljer om bilen tættere på salgsstart.

