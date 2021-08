Nu kommer der markant flere ladere til elbiler her

Hos selskabet Q8 vil man gerne give konkurrence til de store ladeudbydere, ved at man vil tilbyde kunderne mulighed for at lade elbilen på firmaets servicestationer.

Over i de næste fem år vil Q8 derfor etablere lynladere til elbiler på over 100 bemandede servicestationer langs de danske veje.

Det oplyser Q8 i en pressemeddelelse.

Ved Q8's lynladere skal man ikke være abonnent for at lade.

- Det skal ikke kræve, at man er med i en kundeklub for at lade sin elbil op hos Q8, og den vejledende pris skal være lige for alle - ligesom når man tanker benzin eller diesel, siger Marc Skriver-Bayer, som er leder for elektrisk mobilitet i Q8 Danmark.

Åbner snart

I løbet af efteråret vil Q8 åbne for strømmen til de første lynladere på tre servicestationer, og det markerer første skridt i udrulningen af de nye lynladere. I 2022 bliver netværket udvidet med minimum 20 stationer.

Man vil kunne betale både med kort og med en app.