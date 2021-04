Nu kommer der nye lynladere til elbiler her

'Det skal være lige så let at lade som at tanke,' lyder det

Normalvis er vi vant til, at man hos Circle K kan tanke benzin og diesel. Men Circle K har faktisk også en strategi om, at det skal være lige så let og bekvemt for ejere af elbiler at lade deres bil op som med traditionelle brændstoffer.

Derfor har Circle K for nyligt åbnet lynladere med op til 300 kW til elbiler i Odense og København, som føjer sig til de ladere, som firmaet har i Aarhus og Aalborg.

Det oplyser Circle K i en pressemeddelelse.

- Vores vision er, at danskerne fremover skal kunne tanke el eller andre bæredygtige brændsler på samme måde, som kunderne normalt tanker benzin eller diesel, siger Sisse Follman, som er produktchef for el og brændstof hos Circle K, i pressemeddelelsen.

- Ved at introducere lynladere på 300 kW sikrer vi, at ventetiden bliver så kort som bilens batteri tillader, siger hun.

Sælger som aldrig før: Vi elsker dette bilmærke

Flere er på vej

Hos Circle K forventer man stor interesse for de nye elladestandere, som ikke kræver abonnement.

Netop nu er det endda gratis for danskerne at tanke strøm hos Circle K, indtil en betalingsløsning er klar. Det har det været siden opsætningen af lynladestandere i Aalborg og Aarhus tidligere på året.

Lynladerne i Odense, København, Aarhus og Aalborg får snart selskab af flere ladere, oplyser Circle K. Ved udgangen af december i år forventer Circle K at have etableret ladestandere på 18 stationer, hvor der opstilles 23 lynladestandere med 300 kW ladning og 46 øvrige ladepladser.

Utilfreds elbilejer klagede: Ikke nok strøm til at køre på arbejde