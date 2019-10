Nu kommer der permanent fartkontrol på Storebæltsbroen

Hvis man har det med at træde lidt for hårdt på speederen, vil der fremover være større risiko for en bøde på Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) vil indføre permanent fartkontrol på dele af Storebæltsbroen og i tunnelen på Øresundsbroen.

Tiltaget kommer, fordi for mange bilister kører for hurtigt.

- For høj fart, der ikke er tilpasset forholdene, øger risikoen for ulykker, siger Benny Engelbrecht.

- Og trafikulykker i tunneler og broer er ofte mere alvorlige end ulykker i åbent land, ligesom andre trafikanter han have svært ved at undvige og derfor risikerer at blive en del af ulykken, siger han i pressemeddelelsen.

Måler gennemsnitsfarten

Det vil være strækningskontrol på de to broer i fotovogne. Der vil blive målt efter en gennemsnitsfart. Hvis man kører for hurtigt, udløser det en bøde.

En måling fra Vejdirektoratet har vist, at 85 procent af trafikanterne i tunnelen på Øresundsbroen har kørt for hurtigt.

Samtidig har hver anden bilist kørt for hurtigt på Storebæltsbroen. Ifølge Benny Engelbrecht har der været flere eksempler på 'vanvidskørsel'.

- Det skal vi stoppe for én gang for alle. Derfor er jeg rigtig glad for, at der bliver opsat strækningskontrol, som skal måle trafikanternes gennemsnitsfart og dermed sikre, at de får en hilsen fra politiet, hvis de overskrider hastighedsgrænsen, siger han.

Ud over at ulykker i tunneler og på broer kan være mere alvorlige end på normal vej, nævner Benny Engelbrecht, at broerne er særligt vigtige for pendlere, varetransport og kørsel med ambulancer.

Derfor er det vigtigt at holde dem fri for ulykker så vidt som muligt, mener transportministeren.

