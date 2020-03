Nu kommer Fiat 500 som elbil

Modellen 500 har været en kæmpesucces for italienske Fiat og har i høj grad været medvirkende til at holde gang i biksen i Torino. Nu har Fiat så præsenteret en ny elektrisk udgave af 500, som kommer til at hedde 500e.

Selvom 500e ligner den udgave af 500, som vi kender, så er den elektriske version faktisk en helt nyudviklet sag, som fra bunden er designet til at være en elbil.

Derfor skal 500e heller ikke direkte afløse den 500, vi har i dag, for de kunder, der vil have 500 med benzinmotor kan stadig købe den 'gamle' udgave.

Den nye elbil ligner på designfronten den nuværende ganske meget, men 500e er en anelse større end sin fossildrevne søster. Således er den både 6 cm længere og bredere end den nuværende, mens akselafstanden er vokset med 2 cm.

Det indre er blevet væsentligt mere moderne, og den udeblivende gearstang giver god plads mellem chaufførerne. Foto: Fiat

Elektrisk bybil

Bag rattet har Fiat fundet plads til mere teknologi end tidligere. Her er blandt andet en 10,25 tommer skærm, mens de analoge instrumenter er blevet erstattet af en 7 tommer skærm.

500e kommer med en 42 kWh batteripakke, og elmotoren producerer 118 hk (88 kW). Fiat siger, at det er nok til, at 500e kan nå fra 0 til 100 km/t på 9 sekunder, mens topfarten er 150 km.

Rækkevidden er lige omkring 320 km, og 500e kan lade fra flad til 80 procent på 35 minutter med en 85 kW-lader.

Vil du have en elektrisk Fiat 500, kan du bestille den nu. Den får en generel europæisk pris på 37900 euro, svarende til cirka 283.000 kroner.

På danske plader vil 500e med de nuværende afgifter koste omkring 300.000 kr.

