Nu kommer offroad-ikon i særlig udgave

Hvis man er til offroad-kørsel, har Jeep Wrangler gennem flere årtier været en af de mest gennemførte og dedikerede offroadere, man har kunnet købe.

Nu kommer Jeep'en i en helt ny udgave - som plug-in hybrid - og her har Jeep lagt vægt på, at bilen kan blive elektrificeret, uden at det går ud over de klassiske kendetegn fra Wrangler-modeller.

Derfor er modellen udviklet til at udnytte teknologien til at opnå endnu bedre offroad-præstationer.

Jeep har i samme ombæring offentliggjort de danske priser på Wrangler 4xe, som plug-in hybriden hedder.

I Danmark kommer Jeep Wrangler 4xe i udgaverne 'Sahara', som begynder ved en pris på 1.100.000 kr. Desuden kan man købe modellen i den begrænsede jubilæumsmodel '80th Anniversary' til 1.150.000 kr. og 'Rubicon' også til 1.150.000 kr. Det koster altså på den høje side af en million kroner at blive ejer af en opladelig udgave af Jeep Wrangler.

Her ses Jeep Wrangleren i den særlige Rubicon-udgave. Foto: Jeep

Kraftfuld sag

At dømme ud fra de officielle tal ser det ikke ud til, at man kommer til at mangle kræfter.

Drivlinjen kombinerer to elmotorer med et 400V-batteri med en fire-cylindret benzinmotor med turbo og en otte-trins automatgearkasse. Samlet yder hybridsystemet 380 hk og hele 637 Nm.

Derfor tager sprinten fra 0-100 km/t også kun 6,4 sekunder. Samtidig er CO2-udledningen reduceret med næsten 70 procent sammenlignet med udgaverne med forbrændingsmotorer. Modellen kan køre op til 45 km på strøm.

De første eksemplarer af Jeep Wrangler 4xe kommer til Danmark i starten af juli.