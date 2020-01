Nu kommer populær danskerbil som hybrid

Mikrobilen Fiat 500 med det retro look og det appellerende udtryk kommer nu som hybrid.

Som de første bybiler med hybridteknologi fra FCA-koncernen kommer nu Fiat 500 og senere i år Fiat Panda med en kombination af benzinmotor og litiumbatteri, der ifølge Fiat kan skære op til 30 procent af benzinforbruget.

Det oplyser Fiat i en pressemeddelelse.

Med lanceringen af mild-hybridudgaverne af Fiat Panda og Fiat 500 tager Fiat langt om længe hul på elektrificeringen af dets modelprogram. Senere vil Fiat 500 også blive sat i produktion som 100 procent elektrisk bil.

Hybridudgaven af Fiat 500 lanceres i Danmark i slutningen af første kvartal i år, mens hybridudgaven af Panda følger i andet kvartal.

Mere effektiv

Den nye mild-hybrid-motor er en benzinmotor uden turbo på 1.0 liter med tre cylindre, og som yder 70 hk og har et moment på 92 Nm. Systemet genvinder energi, når bilen bremser eller decelererer, og lagrer det i et litiumbatteri med en kapacitet på 11 Ah.

Den nye mild-hybrid-motor er kombineret med en sekstrins manuel gearkasse.

Sammenlignet med den tidligere motor på 1.2 liter med 69 hk har den nye mild-hybridmotor en bedre brændstofeffektivitet, og i gennemsnit reducerer den udledningen af CO2 med 20 procent og med op til 30 procent for Panda City Cross-modellen.

Mild-hybrid-motoren medfører, at benzinmotoren automatisk slukkes, når bilen sættes i frigear - selv ved hastigheder under 30 km/t. I stedet får bilen al energi fra litiumbatteriet, der sikrer, at føreren har fuld kontrol med bil og kørsel. Instrumenteringen, der også viser information om hybridsystemet, anbefaler automatisk føreren at skifte til frigear, når omstændighederne tillader det.

I mange andre lande end Danmark er denne type biler omfattet af fordele som f.eks. lovlig eller billigere adgang til miljøzoner i byer, billig parkering og lavere afgifter. Herhjemme betyder den lave udledning ifølge Fiat, at den grønne ejerafgift forventes at være 500 kr. halvårligt.

