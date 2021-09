Nu kommer populær elbil i særlig udgave

Er man på jagt efter en rummelig elektrisk SUV, men er bange for, at der kan gå for meget kasseform og praktik i den, så kan det være, at denne nyhed er noget for dig.

Skoda har nemlig besluttet at lancere en særlig udgave af elbilen Enyaq iV, og her er fokus mere på design og udtryk frem for plads og praktik.

Der er nemlig tale om en coupéudgave af Enyaq iV, og den nye model får endelig verdenspremiere 7. december, mens modellen kommer til Danmark i sommeren 2022.

Indtil december må vi altså nøjes med billeder af en kamufleret udgave af Skoda Enyaq iV Coupé, som modellen kommer til at hedde.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Her kan man fornemme, hvordan den skrånende bagende bliver på coupéudgaven. Foto: Skoda

Her kan du se den almindelige Enyaq iV til sammenligning. Foto: Skoda

Lidt mindre plads

Den nye coupé er marginalt længere og højere end den almindelige Enyaq iV, mens bredden og akselafstanden er den samme.

Den faldende taglinje stjæler dog af pladsen i bagagerummet, hvorfor Enyaq Coupé iV med 570 liter har plads til 15 liter færre i bagagerummet i forhold til den almindelige.

Skoda Enyaq Coupé kommer med tre forskellige drivlinjer, som tilbyder både to- og firehjulstræk. Den længste rækkevidde får man i Enyaq Coupé iV 80, som kan køre 535 km på en opladning.

De danske priser på Enyaq Coupé iV er endnu ikke klar.

Indtil videre i år er der herhjemme blevet indregistreret 481 eksemplarer af Skoda Enyaq iV. I august var modellen den ottende mest solgte elbil. Til sammenligning blev der i august indregistreret 414 eksemplarer af søsteren Volkswagen ID.4.