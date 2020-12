Nu kommer svensk elbilmærke til Danmark

Det svenske bilmærke Volvo vil nu opruste underbrandet Polestar på det europæiske marked, og det betyder, at Polestar nu officielt kommer til Danmark.

Det oplyser Volvo i en pressemeddelelse.

Polestar vil bredere ud på det europæiske marked, og derfor udvides mærkets oprindelige syv europæiske lanceringsmarkeder nu med yderligere tre lande - nemlig Danmark, Finland og Østrig.

- Mange spørgsmål går på, hvornår Polestar 2 vil være tilgængelig på flere markeder. Vi kan selvfølgelig ikke gøre det hele på én gang, men det føles fantastisk endelig at kunne bekræfte vores markedsudvidelse, der starter med Danmark, Finland og Østrig, siger Thomas Ingenlath, CEO for Polestar.

Kommer næste år

Polestar oplyser, at de forventer at åbne for ordrer i de nye lande - herunder Danmark - i sensommeren 2021, og at de første leveringer af biler til kunder vil finde sted i starten af fjerde kvartal næste år

- Den nøjagtige udrulningsplan er i gang, og rekrutteringen af nøglepersoner er begyndt, således at vi kan forme de nye Polestar-organisationer på disse vigtige markeder, siger Mike Whittington, som er global salgschef i Polestar.

Endnu oplyser Polestar ikke modelspecifikationerne og priserne for deres modeller på de enkelte markeder. Oplysningerne vil således først blive bekræftet tættere på den endelige lancering.

To elbiler

Hvad kan de danske forbrugere så se frem til?

Polestar er et elbilmærke, som er grundlagt af Volvo Cars og Geely Holding.

Man har i flere år kunnet købe mærkets biler i Danmark, men det er altså først nu, at Polestar etablerer sig i Danmark med udstillingslokaler.

Mærkets første model, Polestar 1, blev lanceret i 2017, og selvom Polestar brander sig som et elbilmærke, så er der tale om en hybridbil med 609 hk, 1.000 Nm og en elektrisk rækkevidde på 124 km.

I 2019 blev sløret løftet for Polestar 2 - virksomhedens første fuldelektriske premiumbil, og det er altså den, man nu kan få mulighed for at købe i Danmark fra 2021. Fra midten af 2020 leveres Polestar 2 med en ydelse på 300 kW og 660 Nm, firehjulstræk, en 78 kWh batteripakke og en rækkevidde på 470 km.

Sådan kan fremtidens Polestar komme til at se ud. Her ses konceptbilen Polestar Precept. Foto: Polestar

