Nu koster denne forseelse et klip i kortet

Knap otte ud af ti danskere mener, at det er godt, at det fremover også kommer til at koste et klip i kørekortet, hvis man bruger håndholdt mobil bag rattet

Fra tirsdag 10. september får man klip i sit kørekort, hvis man benytter håndholdt mobil bag rattet af en bil, og spørger man danskerne, så mener knap otte ud af ti, at det er en god idé.

I befolkningen er der bred opbakning til skærpelsen. I en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har gennemført for Rådet for Sikker Trafik blandt 1.120 personer, svarer næsten otte ud af ti (79 procent), at det er meget godt eller godt, at det fremover også kommer til at koste et klip i kørekortet. Kun otte procent synes, at det er meget dårligt eller dårligt.

Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

- Uopmærksomhed er et stort problem for sikkerheden på vejene. Sammen med kampagner og kontrol er et klip i kørekortet noget af det, der virkelig kan ændre folks farlige adfærd. Det er godt for trafiksikkerheden, at man nu sætter ekstra ind overfor uopmærksom kørsel, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik, i pressemeddelelsen.

Der er lidt forskel på, hvor begejstrede de enkelte aldersgrupper er for, at det nu koster et klip i kørekortet. Blandt personer over 60 år mener 83 procent, at det er meget godt eller godt. Blandt de 18-35-årige er det 71 procent, der deler den holdning.

Mange erkender brug

Meget tyder på, at der er noget at komme efter. I undersøgelsen svarer 34 procent, at de nogle gange kommer til at bruge deres mobiltelefon eller GPS håndholdt. Problemet er størst hos de yngste bilister (18-35 år), hvor hele 57 procent siger, at de nogle gange kommer til at bruge mobilen, osv. håndholdt.

- Det er alt for mange, som i dag bruger mobilen håndholdt bag rattet. Det er vores vurdering, at antallet vil falde fremover, når det nu kommer til at koste et klip, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Håndholdt mobil Fra den 28.-30. august har Kantar Gallup på vegne af Rådet for Sikker Trafik spurgt 1.120 personer over 18 år, hvad de synes om, at det fremover - udover bøden på 1.500 kr. - også kommer til at koste et klip i kørekortet. Hvad synes du om, at det fremover også kommer til at koste et klip i kørekortet, hvis man bruger sin mobiltelefon eller GPS håndholdt, mens man kører bil, lastbil, varevogn mv.? • Godt eller meget godt: 79 procent • Hverken godt eller dårligt: 9 procent • Dårligt eller meget dårligt: 8 procent • Ved ikke: 3 procent Alders- og kønsfordeling: • Blandt de 18-35-årige synes 71 procent, at det er en god eller meget god ide. • Blandt de 36-59-årige synes 82 procent, at det er en god eller meget god ide. • Blandt de 60+-årige synes 83 procent, at det er en god eller meget god ide. • Mænd: 77 procent af mændene synes, at det er en god eller meget god ide. • Kvinder: 82 procent af kvinderne synes, at det er en god eller meget god ide. Kommer du selv nogle gange til at bruge din mobiltelefon eller GPS håndholdt, når du kører bil med minimum 40 km/t (dvs. at bilen ikke holder stille)? (herunder kan man se, hvor mange der har svaret ja): • Alle: 34 procent • Mænd: 35 procent • Kvinder: 32 procent • 18-35 år: 57 procent • 36-59 år: 40 procent • 60+: 8 procent Kilde: Kantar Gallup på vegne af Rådet for Sikker Trafik

Fra tirsdag 10. september koster det - ud over en bøde på 1500 kr. og 500 kr. til Offerfonden - også et klip i kørekortet at benytte håndholdt mobiltelefon, GPS, tablets, computere m.v. under kørslen.

