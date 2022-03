Nu må bilgigant skære i produktionen

Verden er ramt af forsyningsmangel - blandt andet på mikrochips - og nu får det pressede marked bilgiganten Toyota til at lave reduktioner i produktionen af nye biler.

Toyota har således fortalt sine underleverandører, at bilproducenten vil reducere produktionen af nye biler hjemme i Japan med mellem 5 og 20 procent i en periode på tre måneder for at mindske presset på leverandørerne, som kæmper med at kunne levere mikrochips og andre dele.

Det skriver Reuters.

Ifølge en talsperson fra Toyota har forsyningsproblemer hos leverandørerne tvunget bilproducenten til at ændre produktionsplanerne, og håbet med den nye plan er ifølge talspersonen, at reduktionen i produktionen kan fjerne noget af byrden hos leverandørerne, så de kan komme på omgangshøjde.

Bilproducenten planlægger af nedtrappe produktionen i Japan med omkring 20 procent i april, 10 procent i maj og 5 procent i juni.

Udmattede

På et møde med fagforeningsmedlemmer fortalte Toyota-præsident, Akio Toyoda, onsdag, at leverandørerne ville ende 'udmattede', hvis ikke der blev lagt en ny 'sund' produktionsplan.

Toyota betegner den nye plan som en 'bevidst nedkølingsperiode' for at sikre mere stabil og sikker forsyning fremover.



Trods reduktionerne planlægger Toyota at producere rekordmange biler i dette regnskabsår med et samlet produktionsmål på 11 millioner biler. Ifølge talspersonen kan bilproducenten stadig levere rekordhøjt, fordi den oprindelige produktionsplan indeholdt risikoen for tabt produktion på grund af den aktuelle situation.