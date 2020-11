Nu må du køre hurtigere på dansk motorvej

Skal du køre på et bestemt stykke af Holbækmotorvejen, må du fra 4. november køre 130 km/t i stedet for 110 km/t.

Strækningen fra rundkørslen ved Tuse til afkørsel 18 ved Vipperød bliver nemlig den første af de motorveje, der skal have højere hastighedsgrænser som følge af aftalen mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti fra 2018.

Det oplyser Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

- I de seneste måneder har vi arbejdet på at opgradere strækningen rent trafiksikkerhedsmæssigt, så den er klar til de højere hastighedsgrænser, og nu er vi ved at være færdige med arbejdet, siger Niels Agerholm, afdelingsleder fra Vejdirektoratet, på hjemmesiden.

- I den kommende tid tager vi de gamle 110 km/t hastighedstavler ned, og så må trafikanterne officielt køre hurtigere på strækningen, siger han.

Flere strækninger på vej

Strækningen på Holbækmotorvejen er ikke den eneste, hvor hastighedsgrænsen hæves fra 110 til 130 km/t.

I sin tid besluttede regeringen og Dansk Folkeparti at hæve hastighedsgrænsen på i alt 70 km motorvej fordelt landet over.

For at gøre strækningerne klar til den højere hastighed har Vejdirektoratet blandt andet etableret rumleriller mod midterrabatten samt opsat påkørselsdæmpere på eksisterende autoværn og forlænget autoværn, hvor det er skønnet nødvendigt i forhold til en udvidelse af vejens sikkerhedszone fra 9 til 11 meter. Enkelte steder er der også fjernet beplantning, der stod inden for den nye, udvidede sikkerhedszone.

- Det er vigtigt for os, at trafiksikkerheden er bedst mulig, når vi hæver hastighedsgrænsen på motorvejen, siger Niels Agerholm

Motorveje med højere hastighed På disse motorvejsstrækninger bliver hastighedsgrænsen hævet fra 110 til 130 km/t: - Hirtshalsmotorvejen ved Hjørring nord - Djurslandmotorvejen fra Lisbjerg til Løgten - E45 Trekantområde, Skærup – Kolding og Fredericia – Vejle - Fynske Motorvej, Odense til Nyborg - Holbækmotorvej, strækning syd om Holbæk - Sydmotorvejen, Lolland og Falster, Farøbroen til Sakskøbing Kilde: Vejdirektoratet

