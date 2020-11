Nu må du køre hurtigere på denne motorvej

Vejdirektoratet er landet over i gang med at klargøre bestemte motorvejsstrækninger, så hastighedsgrænsen kan hæves fra de nuværende 110 km/t til de 130 km/t, som er det maksimale man må køre på danske motorveje.

For et par år siden besluttede regeringen og Dansk Folkeparti at hæve hastighedsgrænsen på i alt 70 km motorvej fordelt landet over, hvor den nuværende hastighedsgrænse er begrænset til 110 km/t.

For nyligt blev det derfor tilladt at køre 130 km/t på en bestemt del af Holbækmotorvejen, og nu er turen så kommet til det nordligste stykke af Hirtshalsmotorvejen.

Det skriver Vejdirektoratet på hjemmesiden.

På strækningen fra tilkørselsrampen ved Bjergby til rundkørslen ved Åbyen hæves den tilladte hastighed nemlig torsdag 19. november fra 110 til 130 km/t.

Bedre sikkerhed

Forud for den højere tilladte hastighed har Vejdirektoratet hævet sikkerhedsniveauet på den aktuelle motorvejsstrækning.

- Det er vigtigt for os, at trafiksikkerheden er bedst mulig, når vi hæver hastighedsgrænsen på motorvejen, siger Niels Agerholm, afdelingsleder i Vejdirektoratet til hjemmesiden.

- Derfor har vi i de seneste måneder opgraderet strækningen rent trafiksikkerhedsmæssigt, så den er klar til de højere hastighedsgrænser. Nu er vi færdige med arbejdet, og i løbet af dagen tager vi de gamle 110 km/t hastighedstavler ned. Så må trafikanterne officielt køre hurtigere på strækningen, siger han.

Konkret har Vejdirektoratet blandt andet etableret rumleriller mod midterrabatten samt opsat påkørselsdæmpere på eksisterende autoværn og forlænget autoværn, hvor det er skønnet nødvendigt.

Motorveje med højere hastighed På disse motorvejsstrækninger bliver hastighedsgrænsen hævet fra 110 til 130 km/t: - Hirtshalsmotorvejen ved Hjørring nord - Djurslandmotorvejen fra Lisbjerg til Løgten - E45 Trekantområde, Skærup - Kolding og Fredericia - Vejle - Fynske Motorvej, Odense til Nyborg - Holbækmotorvej, strækning syd om Holbæk - Sydmotorvejen, Lolland og Falster, Farøbroen til Sakskøbing Kilde: Vejdirektoratet

