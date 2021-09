Nu må du kun køre 30 km/t i denne storby

I et forsøg på at nedbringe antallet af ulykker og reducere både støjniveauet og udledningen af skadelige stoffer fra biler har man i den franske hovedstad, Paris, indført en hastighedsgrænse på 30 km/t.

Det skriver flere medier, blandt andre BBC.

To-tredjedele af byens gader og veje har allerede været underlagt grænsen før ændringen, som trådte i kraft mandag 30. august, og som er blevet presset igennem af borgmester Anne Hidalgo. Nu er alle veje og gader - med få undtagelser - dog omfattet af hastighedsgrænsen på 30 km/t.

Undtagelserne tæller blandt andet den berømte Champs Elysées og hovedringvejen Boulevard Périphérique. Her må man stadig køre henholdsvis 50 og 70 km/t.

Færre biler

Hidalgo, som blev genvalgt som borgmester sidste år, har sat gang i en større plan for at få indbyggerne i Paris ud af deres biler og over på cyklen eller i den offentlige transport.

Den nye generelle hastighedsgrænse skal også ses som et led i den udvikling, der også har betydet, at antallet af gadeparkeringspladser halveres, og at mange køretøjer næste år får forbud mod at køre ind i byens centrum.

Samtidig er antallet cykelstier steget, og mange gader får nyt design for at gøre dem mere fodgængervenlige.

Lignende hastighedsgrænser er allerede gældende i Grenoble og Lille, samt Bilbao i Spanien og den belgiske hovedstad, Bruxelles.

I Bruxelles blev der 1. januar indført en generel hastighedsgrænse på 30 km/t, og ifølge en ny rapport er antallet af alvorlige uheld og dødsfald i trafikken reduceret med 25 procent, mens støjforureningen fra trafik er halveret.