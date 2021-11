Nu må VW pause produktionen af elbiler

Volkswagen mangler så mange mikrochips, at det nu også rammer produktionen af elbiler

Som så mange andre industrier er bilbranchen hårdt ramt af den globale mangel på mikrochips, de såkaldte halvledere.

Hidtil har Volkswagen kunnet holde gang i en planmæssig produktion af elbiler, mens de i kortere intervaller har pauset for produktionen af fossilbiler som eksempelvis Golf og Tiguan.

Men nu går den ikke længere.

Manglen på halvledere får nu Volkswagen til at lukke for produktionen af nye elbiler i en uge på fabrikkerne i Zwickau og Dresden.

Det skriver Electrek på baggrund af en artikel fra det tyske medie Autmobilwoche.

Det er ikke kun Volkswagen-modeller, der bliver bygget på fabrikken, og derfor vil det også gå ud over produktionen af Audi og Cupra. I alt mener Automobilwoche at vide, at produktionen af 5000 biler vil blive annulleret som følge af pausen i produktionen.

På fabrikken i Zwickau producerer Volkswagen Group elbilerne VW ID.3, VW ID.4, Audi Q4 e-tron og Cupra Born.

Hvilken betydning det vil få for forbrugerne er endnu uklart, men det forventes, at tilgængeligheden på de modeller vil være begrænset i en kortere periode.

Generelt er Volkswagen hårdt ramt af manglen på mikrochips. Produktionen på Volkswagens fabrik i Wolfsburg ligger således på det laveste niveau i over 60 år. Her er der i årets første ni måneder kun blevet bygget cirka 300.000 biler, hvilket er laveste antal siden år 1958.

Alligevel har bilgiganten haft flot salg af elbiler.

Volkswagen Group har for nyligt fortalt, at de i årets tredje kvartal har leveret 122.100 elektriske biler. Det svarer til en stigning på 109 procent i forhold til samme periode sidste år.