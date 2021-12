Nu risikerer bilejere dette

Selvom lavere temperaturer og mere vinterligt vejr er gode nyheder for chancerne for hvid jul, udfordrer det den danske bilpark.

Vintermånederne er højsæson for flade batterier i biler, og derfor har SOS Dansk Autohjælp i denne tid ekstra travlt med at give bilerne starthjælp.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Særligt hvis man ofte kører kortere distancer, kan der opstå problemer.

Kortere ture kan nemlig i højere grad aflade batteriet, og det forstærkes at, at mange i kulden vælger at tænde for sædevarme, ratvarme, elbagrude og varmeblæser.

- Kulde, korte ture og et stort elforbrug er en skidt kombination for bilens batteri. På de kolde dage handler mere end 40 procent af vores assistancer traditionelt om flade batterier, siger Anette Bjørn Juncher, vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp.

Kør omvej

Fordi moderne biler er pakket med diverse elektroniske hjælpemidler og udstyr, stilles der store krav til startbatterierne. Samtidig kan hård frost halvere batteriets ydeevne.

Hvis man er usikker på tilstanden på batteriet i ens bil, råder SOS Dansk Autohjælp til, at man får det tjekket på et værksted - og evt. udskiftet.

Desuden råder de til, at man af og til tager en længere tur i bilen.

- Kører man normalt korte distancer, kan det være en god ide at køre en omvej på 40-50 kilometer en gang i mellem. Det giver bilen en chance for at lade batteriet op. Man kan også købe en oplader og lade batteriet helt op en gang om måneden, siger Jeppe Damgaard, teknisk chef i SOS Dansk Autohjælp.