Nu rydder Tesla op

Den amerikanske elbilproducent har besluttet ikke længere at tilbyde et 75 kWh-batteri til Model S og X

219.115 kroner. Så meget mere skal man efter alt at dømme betale for at komme bag rattet af en Tesla Model S i nær fremtid. Og det skyldes hverken Trumps handelskrig eller ændringer af afgiften.

Nej, stigningen er denne gang Teslas egen beslutning. For den amerikanske elbilproducent tager den mindste og billigste modelvariant, 75D, af plakaten for både Model X og S med næsten øjeblikkelig virkning.

Skal man nå at have fat i en af de 'billige' modeller, skal man derfor nå at bestille inden søndag aften. Det har Teslas grundlægger, Elon Musk, meddelt via sin Twitter-profil, og Tesla har ifølge mediet Forbes bekræftet ændringen.

- Fra på mandag vil Tesla ikke længere tage imod bestillinger på 75 kWh-versioner af Model S og X. Hvis du kunne tænke dig den version, så bestil venligst inden søndag aften, skriver Elon Musk.

100D bliver billigst

75D-modelnavnet dækker over et batteri på 75 kWh, som ifølge Teslas hjemmeside giver en teoretisk rækkevidde på 490 kilometer efter den gamle NEDC-norm, hvis man vælger en Model S. I Teslas SUV, Model X, er samme batteri opgivet til en rækkevidde på 417 kilometer.

Rækkevidden ligger i begge biler væsentligt under, hvad føreren har til rådighed i de to øvrige modelvarianter, 100D og P100D. Her er batteriet på 100 kWh, men det er også en væsentligt dyrere løsning.

Hvis priserne for de to tilbageværende varianter forbliver de samme, skal man have over en million kroner op af lomme for et sæt nøgler, uanset om man vælger en Model S eller X. 75D-modellen har hidtil trukket startprisen ned på 796.000 og 942.500 kroner for henholdsvis Model S og X.

Beslutningen om at fjerne 75D vil dermed distancere modellerne yderligere til den 'nye' Tesla Model 3, der snart kommer til Danmark.

Ikke første gang

Tesla har for nylig meldt ud, at Model 3, der kort sagt er en mindre og mere simpel udgave af Model S, får en startpris på 464.000 kroner i Danmark.

Selv om prisen er under det halve af, hvad en Model S 100D koster, kan Model 3 godt følge med et langt stykke af vejen, når det kommer til rækkevidde. Modellen er opgivet til 560 kilometer efter den nye WLTP-norm, mens Model S 100D klarer 632 kilometer - men efter den gamle og mindre retvisende NEDC-norm.

Det er ikke første gang, Tesla har taget batterier ud af produktion. Ifølge Forbes skete det samme tilbage i 2017, da man besluttede at stoppe produktionen af Model S med 60 kWh-batteri.

Oprindeligt var det også meningen, at Model S skulle tilbydes i en billig udgave med et batteri på 40 kWh. Denne model nåede dog aldrig i produktion, fordi der ifølge Tesla var for lidt efterspørgsel.

