Nu sælger Huawei også biler

Det kinesiske mærke er en af de første techgiganter til at udvide sortimentet med biler

Huawei har det seneste år været i modvind med salget af deres produkter uden for hjemlandet Kinas grænser. Mens USA forbød al handel med den kinesiske gigant, og mærket herhjemme blev presset ud af markedet, har salgstallene fra resten af verden også oplevet et dyk. Til trods for dette, præsenterer det Shenzhen-baserede firma nu sin første bilserie.

Det skriver Bil24.

For 200.000 kroner kan man kalde sig selv ejer af techgigantens første bil, der er udviklet i samarbejde med det amerikanske bilmærke Seres.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Techgigantens første bil er en plug-in hybrid. Foto: Aly Song/Ritzau Scanpix

Håber på redning af salgstal

I takt med, at Android og Google apps ikke længere kunne installeres på Huaweis enheder, har mærkets smartphones primært kun været en succes i Kina. Derfor er det nok heller ikke overraskende, at bilerne kun bliver tilgængelige for købere i Kina.

Efter styrtdykkende salgstal begyndte virksomheden at udforske andre markeder, der kunne hjælpe med at kompensere for faldet i smartphone-salget. En bilserie blev Huaweis svar på krisen.

SF5 er den første model i rækken af Huaweis spritnye bilserie. Det er en plug-in hybridbil, som på én opladning kan køre omkring 180 kilometer og over 1000 kilometer i kombi-mode. Foruden SF5 har smartphonegiganten også en selvkørende elbil på tegnebrættet, som forventes at rulle ned ad de kinesiske veje i 2024.

Om Huawei får mere succes med deres biler end deres smartphones, må tiden vise.