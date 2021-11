Nu sætter politiet ind her

Når 'sneen' falder i dag fredag 5. november, vil det danske politi sætte ind med en landsdækkende målrettet indsats rettet mod spiritus- og narkotikakørsel.

Her er naturligvis ikke tale om den slags sne, man laver snebolde af, men den betegnelse man bruger om den såkaldte J-dag, hvor julebryggen officielt frigives.

Politiets målrettede indsats vil blive afholdt fra fredag 5. november til 7. november.

Politiet vil være tilstede alle dage og udføre kontroller i anledning af frigivelsen af julebryggen, oplyser de i en pressemeddelelse.

- Vi må nok forvente, at se rigtig mange mennesker i gadebilledet henover weekenden med start fredag, simpelthen pga. frigivelsen af julebryggen. I 2020 var alle festligheder aflyst, hvorfor mange nok vil tage revanche i år. Vi byder folk velkomne og håber, at de får en fantastisk aften, men også tænker sig om og lader bilen stå og trække cyklen hjem, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Mange ulykker

I fjor gennemførte politiet en lignende indsats. Over fire dage blev 88 sigtet for kørsel i spirituspåvirket tilstand. Heraf var 17 involveret i færdselsulykker, mens 125 førere blev sigtet for at køre i narkotika eller medicinpåvirket tilstand. Heraf fem var involveret i færdselsulykker.

29 personer blev dræbt og 305 kom til skade i spiritusulykker i 2020. Hovedparten af dem, der kom til skade i en spiritusulykke, var selv påvirkede.