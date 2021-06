Nu sætter politiet ind

Sommeren byder på et hav af muligheder for at få sig et køligt glas vin eller en skummende øl, men vil man drikke alkohol, skal man sørge for at lade bilen stå.

Netop det vil politiet holde øje med. Fra 16. juni og hen over sommeren gennemfører politiet landsdækkende spirituskontroller i trafikken.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Præcis hvordan politiet vil gennemføre kontrollerne afhænger af, hvilken politikreds man befinder sig i. Politiet oplyser, at de vil have fokus på f.eks. sommerhuskvarterer, på villaveje, på strande, 'EM-fester' og andet.

Politiet vil også udføre kontroller på søndage, hvor man stadig kan være påvirket efter indtagelse af spiritus, hvis man har drukket aftenen forinden. Ud over spirituspåvirkning vil der også ske kontrol af, om førerne er påvirkede af narkotika eller medicin.

- Spirituskørsel er uacceptabelt, og noget som et markant flertal af danskerne tager afstand fra. Men trods det er der fortsat nogle trafikanter, der ikke har forstået budskabet. Målet med vores kontroller er at få dem stoppet, før de skader sig selv eller andre, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Stor fare

Kører man med alkohol i blodet, stiger risikoen for ulykker. Der er således cirka 10 gange højere risiko for at komme alvorligt til skade som bilist, hvis man er spirituspåvirket i let grad, og risikoen stiger eksplosivt med stigende promille.

Der sker flere spiritusulykker med personskade i sommermånederne juni og juli end for eksempel i november og december.