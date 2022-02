Nu skal betalingsveje undersøges i Danmark

Et nyt forsøg skal undersøge mulighederne for roadpricing på danske veje

Skal man betale en afgift for at køre på danske veje?

Det er et emne, der dukker op i den politiske debat fra tid til anden. I 2019 besluttede regeringen, SF, EL og RV at sætte gang i et forsøg, der skulle undersøge mulighederne for roadpricing i Danmark for personbiler.

Her lød det fra aftalepartierne, at 'roadpricing er en bedre måde at beskatte trængsel', hvorfor de afsatte 20 millioner til et forsøg, der skulle afdække de udfordringer, der er forbundet med roadpricing for personbiler.

Nu oplyser Transportministeriet, at forsøget sættes i gang.

Målet med forsøget er at få et indblik i, hvilken effektiv vejafgifter vil have på trængsel og CO2-udledning fra trafikken, og det bliver DTU, der skal stå bag forsøget i samarbejde med Sund & Bælt.

Forhindre trængsel

Da de økonomiske vismænd tilbage i december 2021 skulle komme med deres bud på, hvordan afgifterne på biler og transport kunne indrettes, blev det blandt andet foreslået at indføre roadpricing i stedet for de nuværende bilafgifter, da det ifølge vismændene vil give billigere biler på landet og dyrere biler i byerne, hvor trængslen er størst.

Det primære fokus med DTU's forsøg er netop at undersøge effekterne af at indføre vejafgifter på de veje, der er udfordret af trængsel og derved indsamle erfaringer om adfærdsændringer hos bilisterne.

I forsøget ses der udelukkende på personbiler.