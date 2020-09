Nu skal bilejere køre på gylle

I dag fylder langt de fleste bilejere benzin eller diesel i tanken, når deres bil skal fyldes op. Men nu sættes et projekt i gang, hvor målet er, at danske bilister i en nær fremtid kan vælge metanol til deres benzinbil på de danske tankstationer. Med metanol i tanken kan biler udlede 70 procent mindre CO2.

I projektet skal 100 biler køre på biometanol i Danmark i de næste to år. Desuden bliver der etableret mulighed for at tanke de 100 biler på fem eksisterende tankstationer i Danmark.

Projektet 'Biometanol M85 på danske tankstationer', som er støttet af Energistyrelsens udviklingsprogram EUDP, har den ambition at afprøve M85, som er en brændstofblanding bestående af 85 procent metanol og 15 procent benzin. Metanolen er udvundet af biogas og gylle.

Det oplyser Teknologisk Institut, som står bag projektet, i en pressemeddelelse.

- Med biometanol får vi en hurtig besparelse på cirka 70 procent CO2. Samtidig giver biometanol mulighed for, at den eksisterende bilpark på 1,6 mio. benzinbiler kan udnyttes på en bæredygtig måde i resten af deres levetid, siger projektleder Kim Winther, Teknologisk Institut.

Tankstationerne vil være beliggende i København, Skanderborg, Resenbro og Roskilde. Samtidig overvejes placeringer af standere med metanol på tankstationer i Aalborg, Ringkøbing/Skjern og Aarhus.

Det sker der med bilerne

Det er benzinbiler, der skal køre med M85, og der ligger et arbejde i at gøre benzinbilerne klar til køre på metanolen. Det er 2M Teknik, en mekanikervirksomhed med speciale i motoroptimering, som skal sørge for at gøre de 100 biler klar til det.

- Jeg ser udfordringen som absolut overkommelig. Det kræver mindre tekniske ændringer på motorstyringen og implementering af kendt teknologi at sikre optimal drift med metanol. Inden for motorsporten er metanol f.eks. allerede et kendt brændstof, siger Per Knudsen, indehaver af 2M Teknik.

Han forklarer videre, at nyere bilmodeller med turbo og direkte benzinindsprøjtning skal køre på metanol i projektet. For at det kan lykkedes, skal motorstyringen enten omprogrammeres med såkaldt ECU-flashing eller der skal installeres Flex-Fuel kits. Ændringerne skal godkendes i synshallen, før det er lovligt at køre med dem.

De modificerede biler kan stadig tankes med traditionelt brændstof, hvis en tankstation med biometanol ikke er indenfor rækkevidde.

