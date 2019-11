Nu skal børnefamilier også køre elektrisk

Barnevogn og bleer, haveaffald eller måske opbakning til en uge i sommerhus. Alt sammen kræver et rummeligt bagagerum, hvis det skal fragtes i bil, og det har gjort stationcaren til en populær bilmodel blandt børnefamilier.

Ikke desto mindre har bilproducenterne stort set overset biltypen i kapløbet om at bygge eldrevne biler med fornuftig rækkevidde. Indtil nu. Tyske Volkswagen har netop lanceret en elbil, som for alvor skal tale til folkets fornuftige gen. Den kombinerer nemlig stationcarens praktiske bagagerum med muligheden for at køre på ren strøm.

Navnet er indtil videre ID Space Vizzion, for bilen er stadig blot et koncept. Den er første gang blevet vist frem på biludstillingen i Los Angeles, USA, og meldingen er her, at den færdige model vil stå klar i slutningen af 2021.

Knap så stort bagagerum

Selvom konceptbilens ydre former muligvis vil lede tankerne mod VW's eksisterende Passat Variant-model, bruger koncernen ikke selv betegnelsen "stationcar" om ID Space Vizzion.

I det officielle pressemateriale skriver VW i stedet, at ID Space Vizzion "definerer et helt nyt køretøjssegment, hvor Gran Turismoens aerodynamiske design kombineres med plads som i en SUV". Særligt sidstnævnte har bilproducenterne kastet sig over at elektrificere, men nu er tiden øjensynligt kommet til at genopfinde stationcaren.

Konceptbilen er da også en helt del større end stationcarudgaven af Volkswagen Passat. Ifølge svenske Teknikens Värld måler ID Space Vizzion 498,5 meter – 18,5 centimeter mere end Passat Variant. Til gengæld er bagagerummet mindre med 586 liter mod 650 i Passat Variant.

En del af bagagerumspladsen går tilsyneladende til to store, elektriske longboards, skriver mediet.

Hård konkurrence

Selvom der er to år til den produktionsklare bil skal stå klar, tør Volkswagen allerede nu røbe, at man går efter en rækkevidde på 590 kilometer på en opladning. For at gøre det muligt har den tyske bilkoncern lagt et batteri på 82 kWh i bilen, og en elektrisk motor sørger samtidig for 275 hestekræfter, skriver Automotive News.

Den færdige model vil ifølge mediet også kunne fås med en lille ekstra motor på forakslen, så bilen får firehjulstræk. Vælger man denne model, vil det angiveligt være muligt at nå fra 0 til 100 km/t. på bare 5,4 sekunder.

Det kan lyde hurtigt, men konkurrencen på både 0-100 tid og rækkevidde er hård. En Tesla Model X, der allerede er i handel i dag og har været det længe, klarer eksempelvis sprinten på 2,9 sekunder, mens rækkevidden er 507 kilometer.

Når ID Space Vizzion står klar, bliver den en del af VW's voksende serie af elbiler, der alle er bygget på samme platform. Den første bil i serien bliver ID.3, der er på størrelse med en VW Golf og kommer til Danmark til sommer.

