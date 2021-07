Nu skal der nye batterier i hundredvis af danske elbiler

Hyundai har taget hul på arbejdet med at udskifte batterierne i hundredvis af danske elbiler

Hyundai i Danmark har sat gang i arbejdet med at udskifte batterierne i visse eksemplarer af elbilerne Kona Electric og Ioniq.

Hyundai Motor meldte tidligere på året ud, at omtrent 77.000 biler på verdensplan skal have nyt batteri i det, der er blevet betegnet som 'en af historiens dyreste tilbagekaldelser'.

Nu er Hyundai i Danmark så klar til løbende at udskifte batterierne i 649 eksemplarer af Kona Electric og 138 eksemplarer af Ioniq.

Det skriver FDM, som har oplysningerne fra Hyundai Danmark.

'De berørte kunder i Danmark har nu modtaget varselsbrev, og udskiftningen af batterierne er så småt gået i gang. Kunderne bliver kontaktet, efterhånden som batteriet til netop deres bil kommer hjem, oplyser Hyundai Danmark A/S,' ifølge FDM.

Koster adskillige milliarder

Financial Times har tidligere anslået, at den globale tilbagekaldelse ventes at koste Hyundai Motor op mod en billion won, svarende til cirka 5,5 milliarder kroner.

Alle de tilbagekaldte biler er bygget mellem november 2017 og marts 2020, og de bruger alle batteripakker bygget på LG Chem-fabrikken i Nanjing i Kina.

Ifølge FDM er udskiftningen af batterierne gratis for de danske kunder, ligesom de alle vil få tilbudt en gratis lånebil, mens deres elbil får nyt batteri.

I sommeren 2019 brød en Hyundai Kona Electric i brand i en garage i Canada, og sidenhen har der været et dusin tilfælde med elbiler af modellen Kona, som er brudt i brand, og det er altså årsagen til, at de mange elbiler nu skal have nyt batteri monteret.