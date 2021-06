Nu skal der tages mere hensyn

Med en kampagne vil flere parter have cyklister og bilister til at udvise mere respekt for hinanden

Det er højsæson for motionscyklister på landevejene, og mange har i denne tid fundet glæden ved at cykle en tur.

Men vejene er smalle, og det kan skabe potentielt farlige situationer i mødet mellem cyklister og bilister.

Nu relancerer transportminister Benny Engelbrecht og Vejdirektoratet kampagnen 'Vi deler vejen' sammen med Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet, Danmarks Cykle Union og FDM.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Kampagnen sætter fokus på cyklister på landevejene og fortæller bilister og cyklister, at der er plads til dem begge, hvis de vel at mærke holder afstand til hinanden.

- Vi har mange strækninger her i landet, som bilister og cyklister deler med hinanden; og særligt til sommer, hvor vi er mange, der skal holde ferie herhjemme, er der brug for ekstra opmærksomhed over for hinanden. Det er vigtigt, vi viser hensyn og holder god afstand ved overhalinger, siger Benny Engelbrecht.

- Jeg håber, at vi kan nå endnu bredere ud med budskabet i år ved at have 13 strækninger med i kampagnen, siger transportministeren.

Udvalgte landeveje

Man kan møde kampagnen på de sociale medier og på skilte langs 13 forskellige landevejsstrækninger på statsvejene. Landevejene er udvalgt, da de ofte er smalle og dermed kan være svære at køre på, hvis bilister og cyklister møder hinanden.