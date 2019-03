Nu skal det være: Spanske bilbyggere bag discount-elbiler

VW-koncernen har sat Seat til at udvikle elbiler, der prismæssigt skal lægge sig under 150.000 kroner

Det er med elektriske biler som med fladskærms-TV og stereoanlæg: Vil man have det nyeste nye, så koster det.

Høje omkostninger til råstoffer og produktion får prisen til at stige, og det har længe været en af elbilernes største udfordringer. Noget tyder dog på, at der er bedring på vej. Den store VW-koncern har netop givet Seat til opgave at udvikle en ny elbil, der skal danne grundlag for flere forskellige modeller og koste under 20.000 euro - det vil sige cirka 150.000 kroner.

Den første bil skal bruge en forkortet udgave af Volkswagens MEB-platform og stå klar i 2023. Den bliver omkring fire meter lang og vil dermed høre til i B-segmentet - jagtmarkerne for biler som Renault Clio og VW Polo.

Det skriver Automotive News Europe.

Målrettet byboere

VW-chef Herbert Diess har ifølge mediet udtalt, at den nye elbil fra Seat og de søskende, den får, skal erstatte bybilerne VW Up, Skoda Citigo og Seat Mii. Det er ikke mere end en måneds tid siden, VW-koncernen meldte ud, at Citigo og Mii vil få samme elmotor som i VW Up, men det bliver i så fald kun for en kort bemærkning.

Up, Citigo og Mii tilhører dog alle det noget mindre A-segment, så erstatningen ser umiddelbart ud til at efterlade et tomrum blandt de helt små biler.

Automotive News Europe skriver, at de nye, billige elbiler skal målrettes kunder i byerne. Og Seats første opgave bliver angiveligt at finde steder at spare. Bilerne skal ned i et prisleje, hvor byboerne vil være med, og her spiller VW's MEB-platform en afgørende rolle, påpeger Herbert Diess overfor mediet.

- Den gør det muligt for os at skabe den første elektriske bil, der er specifikt designet til byrejser for under 20.000 euro, siger han ifølge Automotive News Europe.

Baggrunden er blandt andet, at MEB-platformen skal bruges over hele koncernen. Bilgiganten har en plan om at bygge 22 mio. elbiler frem mod 2028, og en stor del af disse vil være baseret på MEB-platformen.

Se også: Bilgigant vil bygge 70 forskellige elbiler

Få konkurrenter

Hvis det lykkes Seat at holde prisen under 20.000 euro for den nye elbil, så er der i øjeblikket ikke mange direkte konkurrenter. Volkswagen e-Up koster eksempelvis 23.500 euro i Tyskland, mens den elektriske Smart EQ Fortwo står til 22.000 euro.

Den lille Life-model fra bilproducenten e.Go Mobile ser umiddelbart ud til at komme tættest på. Godtnok måler den kun 3,3 meter i længden, men til gengæld er startprisen 15.900 euro syd for grænsen.

Elbilen, som Seat nu skal til at udvikle, bliver ikke producentens første. Næste år lancerer det spanske mærke bilen el-Born, der er på størrelse en Volkswagen Golf. Den skal bygges på standard-udgaven af MEB-platformen og vil i form og størrelse matche VW's første elbil, der foreløbigt bærer navnet ID.

