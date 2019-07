Nu skal diktatorsønnens hyperbiler på auktion

Over 90 mio. kroner. Det er, hvad myndighederne i Schweiz kan få ud af den samling af 25 beslaglagte biler, man har sendt på auktion.

Bilerne er nemlig ikke helt almindelige, og det er deres historie heller ikke. Alle har tilhørt Teodoro Nguema Obiang Mangue, der er vicepræsident i Ækvatorialguinea og søn af landets præsident gennem de seneste 40 år, Teodoro Mbasogo.

Teodoro Mangue er kendt for at leve et liv i absolut luksus, på trods af at Ækvatorialguinea kæmper med udbredt fattigdom. De 25 biler er et resultat af denne livsstil, og blandt dem er sjældenheder som Koenigsegg One:1 og Aston Martin One 77.

I 2016 blev vicepræsidentens samlergen dog sat på pause, da han blev anklaget for at bruge offentlige midler til at betale for sit ekstravagante liv. Bilerne blev beslaglagt, og et år senere blev han ifølge The Guardian dømt for korruption.

Næsten ubrugte hyperbiler

Først nu, to år efter beslaglæggelsen, er myndighederne klar til at sende bilerne under hammeren. Det sker hos auktionhuset Bonhams på en auktion 29. september.

Ifølge mediet The Drive har bilerne stået i en opvarmet garage det meste af deres liv, og den korruptionsdømte vicepræsident har brugt dem overraskende lidt. Teodoro Mangues Lamborghini Veneno har eksempelvis kun kørt 325 kilometer, siden den rullede ud af fabrikken.

Veneno er dog også så sjælden, at den næsten mere er et investeringsobjekt end en bil. Bare ni åbne eksemplarer af bilen er ifølge auktionshuset blevet produceret, og bilen ventes at indbringe mellem 33 og 37 mio. kroner.

Lidt længere har Teodoro Mangue kørt i sin Koenigsegg One:1, der om muligt er endnu mere sjælden. Bare syv eksemplarer af hyperbilen, der har 1360 hestekræfter, er sat i verden af den svenske producent - når man tæller prototypen med.

Ifølge Bonhams vurdering er bilen mellem 12 og 15 mio. kroner værd. Det er dog et estimat, der har fået Koenigsegg op af stolen. Producenten har udsendt en pressemeddelelse, hvor man i vrede vendinger gør opmærksom på, at de øvrige eksemplarer er solgt til langt højere priser på auktion.

Se også: Svensk gigant sætter rekord i bilsalg

Sælges uden mindstepris

Både Lamborghini Veneno og Koenigsegg One:1 hører til grenen af superbiler, der er så eksklusive og har så stærke motorer, at de kategoriseres som hyperbiler.

Bare at eje én bil i denne kategori kræver usædvanlig rigdom. Men vicepræsident Teodoro Mangue havde foruden Veneno og One:1 fire mere: Ferrari La Ferrari, McLaren P1, Aston Martin One 77 og Bugatti Veyron 16.4.

Når de 25 biler ryger under hammeren 29. september, sker det uden mindstepris. Der er med andre ord mulighed for at gøre en særdeles god handel, hvis man er i markedet efter en hyperbil. Og i øvrigt er ligeglad med, at bilerne i sin tid er købt for penge, der skulle være kommet befolkningen i Ækvatorialguinea til gode.

Se også: Ny kæmpe-Bimmer har lys i kølergrillen