Nu skal du betale mere for at parkere i København

Fremover bliver det dyrere for beboere at parkere deres bil i København

Bor du i København, og er du bilejer, er der dårlige nyheder, for fremover bliver det dyrere at parkere din bil i landets hovedstad.

Det skriver TV2 på baggrund af en pressemeddelelse fra teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen (EL).

Mens det fra næste forår bliver dyrere at have en såkaldt beboerlicens til sin bil, bliver det gratis at time-parkere elbiler.

Prisændringerne fremgår af den færdigforhandlede budgetaftale gældende for næste år for Københavns Kommune.

Se også: Så meget tjente din kommune på parkering

Bor man i København, og har man en bil, kan man få en såkaldt beboerlicens, der gør, at man må parkere bilen på offentlige p-pladser. Prisen defineres ud fra, hvor miljøvenlig ens bil er, men nu strammes de regler, så det for de mest forurenende biler i energiklasserne C til G fra næste år vil koste 4000 kroner at have en beboerlicens.

For mindre forurenende biler vil det stige til 1000 til 2000 kroner.

- I sammenlignelige storbyer som Stockholm og sågar i vores egne byudviklingsområder betaler beboerne væsentligt mere for at parkere end den nuværende pris for en beboerlicens. Med aftalen for næste års budget tager vi nu første skridt til at udligne forskellen, så vi gør det mere attraktivt at bruge delebiler, cykel og kollektiv transport fremover, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i pressemeddelelsen.

Gratis for elbiler

Er man ikke beboer i København, men én af de mange, som gerne vil parkere i byen på time-basis, bliver det som udgangspunkt også en smule dyrere. Således bliver det fremover en krone dyrere i timen at parkere - dog ikke hvis du ejer en elbil, for så er det fremover gratis at time-pakere i København.

Med budgetaftalen er der afsat 180 mio. kr. til at forbedre forholdene for byens cyklister, og hertil kommer medfinansiering fra staten på 5,2 mio. kr.

- Enhedslisten havde gerne set, at vi var gået skridtet videre og allerede nu havde taget hul på at nedlægge parkeringspladser og lukke veje for biler. Men det blev en bred budgetaftale, og derfor er de dele, der for alvor skal gøre det mindre attraktivt at køre i bil udskudt til kommende års forhandlinger, siger Ninna Hedeager Olsen.

Se også: Salg af elbiler stiger med 321 procent