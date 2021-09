Nu skal du være særligt opmærksom i trafikken

I efterårsmånederne og den tidlige vinter er der grund til at være ekstra opmærksom, når du bevæger dig rundt på de danske veje. Oktober, november og december er nemlig højsæson for dyrepåkørsler, og det øger kravene til dig som trafikant.

Sidste år modtog Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral flere end 4000 henvendelser om påkørsler af dyr i de tre måneder, og fra SOS Dansk Autohjælp lyder anbefalingen, at man skærper sin opmærksomhed i trafikken i den kommende periode.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

- Vi ser det hvert år. Når efteråret kommer, stiger antallet af assistancer til bilister, der har påkørt et dyr. Vi anbefaler, at man i den kommende tid er ekstra opmærksom i grønne områder, siger Anette Bjørn Juncher, vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp.

Første påkørsler er sket

Hjorte færdes ofte ved vejene og krydser dem i skumringstimerne morgen og aften, og når dagene bliver kortere og mørkere, betyder det, at der samtidig er mere trafik på vejene i de timer.

- Vi har allerede set de første hjortepåkørsler i området omkring Gribskov, siger Per S. Henriksen., stationsleder for SOS Dansk Autohjælp i Nordsjælland.

Per S. Henriksen opfordrer til, at man sætter farten ned på strækninger med skov og mark og minder om, at høj fart og glatte veje kan være med til at forværre skaden ved en påkørsel.

Skulle uheldet være ude, og rammer man et dyr, skal man ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812. Hvis det sårede dyr flygter, skal man afmærke stedet, så dyret kan opspores.