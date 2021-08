Nu skal elbilejere ikke længere køre forgæves

Med et nyt projekt skal det blive lettere for elbilejere at sikre sig, at de offentlige ladestandere er fri

Elbilejere kender sikkert den frustrerende situation, der kan opstå, hvis man en sen aften kører rundt for at finde en ledig offentlig ladestander.

På appen til ens ladeudbyder kan man se, at der er en ledig lader, men da man når frem til stedet, holder der en bil, som ikke er sluttet til laderen, på pladsen.

Den slags irritationer skal et nyt pilotprojekt være med til at fjerne. Sensorer i asfalten skal sende livedata til elbilister, så de med det samme kan se, om en ladeplads reelt også er ledig.

Bag projektet står tech-virksomheden Papp, ladeoperatøren Clever og Aarhus Kommune, oplyser parterne i en pressemeddelelse.

- Vi ser et kæmpe potentiale i at bruge data til at forbedre lademulighederne for elbilisterne. Med det nye pilotprojekt vil vi ikke kun kunne fortælle, hvornår de 100 ladepladser er ledige, siger Tan Minh Tran, medstifter og adm. direktør for Papp, i en pressemeddelelse.

Projektet blev skudt i gang torsdag 19. august, og i asfalten ved omkring 100 offentlige ladestandere i Aarhus vil der blive indsat sensorer, så elbilister fremover i realtid kan se, om ladepladsen reelt er ledig.

Mere effektivt

Hos Aarhus Kommune glæder Bünyamin Simsek, som er rådmand for Teknik og Miljø, sig over det nye projekt.

- Det er vigtigt, at vi har den bedst mulige udnyttelse af byens p-pladser og elladeinfrastruktur. Forsøget kan forhåbentlig være med til at minimere den søgende trafik efter ledige ladepladser, hvilket er til gavn for både elbilisten og omgivelserne, siger Simsek.