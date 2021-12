Nu skal lastbilchauffører lege 'tetris' på rasteplads

Der er pladsproblemer for lastbilchaufførerne på de danske rastepladser langs motorvejene.

Nu vil Vejdirektoratet med et nyt forsøg åbne for, at lastbiler kan parkere mere frit for at se, om det kan bidrage til at løse kapacitetsudfordringen på landets rastepladser.

Bag idéen om en mere fleksibel parkering står repræsentanter for chaufførerne, som har foreslået, at kapaciteten på rastepladserne udnyttes bedre ved metoden, der populært kaldes 'tetrisparkering'.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Transportbranchen oplever udfordringer med at finde ledig parkering på rastepladserne hver dag, og jeg mener derfor, at vi skal lytte efter, når de kommer med et konkret forslag til at forbedre forholdene. Vejdirektoratets forsøg på rastepladsen i Merring skal gøre os klogere på, om vi kan bruge pladsen bedre, hvis vi gør som chaufførerne foreslår og laver 'tetrisparkering', siger transportminister Benny Engelbrecht.

Forsøget skal udføres til næste år, og det skal foregå på rastepladsen ved Merring, som ligger på E45 Østjyske Motorvej mellem Hedensted og Horsens.

Her er der nemlig problemer med kapaciteten, og samtidig er den indrettet på samme måde, som mange andre rastepladser. Det gør erfaringerne fra forsøget mulige at overføre til lignende områder.

I forsøget vil den nuværende afmærkning af parkeringsbåsene til lastbilerne blive erstattet med stiplede linjer, som kan 'styre' parkeringen uden at være bindende. Forsøget igangsættes 1. maj 2022 og afsluttes 1. september.