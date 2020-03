Nu skal sjælden Ferrari sælges: Vurderes til 20 millioner

Når et bilmærke med så mange ikoniske bilmodeller på det automobile CV som Ferrari vælger at opkalde en model efter sin gundlægger, Enzo Ferrari, så forpligter det.

Derfor lagde Ferrari sig også i selen, da de udviklede modellen Enzo, som fik officiel verdenspremiere på Paris Motor Show i 2002.

Som arvtager til 288 GTO, F40 og F50 havde Enzo meget at leve op til, hvorfor Ferrari gik i afdelingen for deres Formel 1-hold for at låne teknologi til den vilde gadebil.

Resultatet er, at Enzo er udstyret med en V12-motor med 651 hk tilkoblet en seks-trins dobbeltkoblingsgearkasse, som gjorde, at Enzo kunne nå fra 0-100 km/t på 3,3 sekunder.

I alt blev der kun produceret 400 eksemplarer af den eksotiske Ferrari, og nu skal ét af eksemplarerne sælges på auktion hos RM Sotheby's i weekenden.

Enzo'en er den højeste vurderede bil på hele auktionen med en forventet hammerslagspris på mellem 2,75 og 3 millioner dollars, svarende til mellem cirka 18 og 20 millioner kroner.

Enzoen er udstyret med de for Ferrari karakteristiske fire runde baglygter. Foto: RM Sotheby's

Som ny

Dette eksemplar med chassisnummer 132654 er lakeret i farven Rossa Corsa med rødt læderindtræk, og modellen blev oprindeligt solgt til sin første ejer i New York.

Vedkommende havde bilen i omtrent et års tid, hvor den tilbagelagde cirka 1600 km, inden den blev solgt til en anden ejer i Illinois.

Enzo har F1-gear med skiftepaler bag rattet. Foto: RM Sotheby's

Sidenhen blev bilen solgt af et firma, som samler eksklusive biler kaldet Lingenfelter Collection, og de servicerede bilen og fik installeret et nyt og mere larmende udstødningssystem fra Tubi Extreme.

I alt har bilen kun kørt 1700 miles, svarende til cirka 2700 km, og derfor er Enzoen stadig som ny både inde og ude.

Og nu skal bilen altså have ny ejer, hvis en køber er klar til at betale prisen for den sjældne Ferrari. Prisen er naturligvis uden danske afgifter.

