Nu skal skraldemændene køre elektrisk

For de, som gang på gang bliver vækket af skraldebilens rumstering i de tidlige morgentimer, er der godt nyt. Københavns Kommune har nemlig indkøbt 15 fuldelektriske skraldebiler, som foruden de åbenlyse grønne fordele også vil betyde mindre larm, når skraldet i hovedstaden hentes.

Det oplyser Scania i en pressemeddelelse.

- Fremover vil det kun være støjen fra beholderne, når de tømmes, man vil kunne høre, siger Per Fischer, Contract Manager hos Amager Ressourcecenter, i pressemeddelelsen.

I takt med, at nuværende kontrakter udløber, kommer Amager Ressourcecenter til at overtage skraldetjansen. En del af skraldebilerne, der ruller rundt i Københavns gader, vil derfor være Scanias elektriske, som sidste år blev sikkerhedstestet ved at få kørt en Golf ind i siden.

Pionerer inden for grønne løsninger

Tiltaget er et led i Københavns Kommunes plan om at være den første CO2-neutrale hovedstad inden 2025. Samme plan var drivkraften bag, da elbusserne indtog København.

En omstilling leverandøren af de eldrevne skraldebiler kalder 'ambitiøs' og 'historisk'.

- København er helt fremme i skoene - også i en global kontekst. Så der er mange, der følger med i dette projekt rundt om i verden, siger Anton Freiesleben, salgsdirektør i Scania Danmark i pressemeddelelsen.

De nyindkøbte køretøjer skal i første omgang transportere haveaffald, men inden 2025 skal mindst 100 af de lydløse lastbiler stå for indsamlingen af københavnernes skrald.