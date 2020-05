Nu skal sportslige biler være elektriske

Den tyske bilgigant Volkswagen er i gang med en stor omstilling til at bygge mere og mere elektrificerede biler, og nu kommer det mantra også til at gælde mærkets mest sportslige biler.

Det skriver mediet Top Gear, som har talt med bestyrelsesmedlem i Volkswagen Group Jürgen Stackmann.

'R'-modellerne er de hurtigste, sjoveste og mest kompetente udgaver af de bilmodeller, som Volkswagen producerer, og selvom der senere på året vil blive lanceret en benzinmotoriseret R-udgave af ottende generation af Volkswagen Golf, så er fremtiden for R-modellerne altså elektrisk.

- Fremtiden for 'R' er nødt til at være, og vil være, elektrisk, siger Jürgen Stackmann til Top Gear.

- Vi arbejder stadig på det, som vi indledte for to et halvt år siden, som dengang ikke var elektrisk, men arbejdet fremadrettet er og vil være elektrificeret, siger Stackmann.

Han understreger samtidig, at det er usikkert, om sportslige elektriske VW-modeller i fremtiden vil blive lanceret under R-brandet, eller om der vil opstå et andet internt brand hos bilgiganten.

Elektriske ambitioner

Volkswagen har tidligere offentliggjort, at mærket vil investere massivt i omstillingen til en mere elektrisk bilpark. Volkswagen forventer således at have rundet 1,5 millioner producerede elbiler i 2025.

- 2020 vil blive et nøgleår for transformationen af Volkswagen. Med markedslanceringen af ID.3 og andre attraktive modeller i ID.-familien, vil vores offensiv indenfor e-mobilitet også blive synlig ude på vejene, sagde Thomas Ulbrich, bestyrelsesmedlem i Volkswagen-mærket med ansvar for e-mobilitet, i forbindelse med offentliggørelsen.

- Vores nye overordnede plan for 1,5 millioner elbiler i 2025 viser, at folk ønsker klimavenlig individuel mobilitet - og vi vil gøre den overkommelig for millioner af mennesker, sagde han.

Bilgiganten har også tidligere offentliggjort, at fremtidens racerbiler med VW-logo på vil være elektriske.

- 100 procent elektriske racerbiler vil afløse fabriksstøttede motorsportsaktiviteter, der benytter forbrændingsmotorer, skrev VW i den forbindelse.

