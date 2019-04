Nu skal svenskerne bygge ny elbil

I efteråret 2020 vil Saab-fabrikken i Trollhättan begynde at producere elektriske biler.

Fabrikken, der ligger bare 119 kilometer fra Skagen i fugleflugtslinje, er i dag ejet af kinesiske Nevs - men den nye elbil bliver hverken svensk eller kinesisk. Den er i stedet udviklet af den tyske startup-virksomhed Sono og bærer navnet Sion.

Sion har været undervejs siden 2012 og bliver Sonos første elbil. Den er blandt andet blevet en realitet gennem crowdfunding, og ifølge Sonos hjemmeside har knap 9800 kunder allerede bestilt et eksemplar.

Aftalen mellem Sono og Nevs betyder, at de kan få en bil indenfor en overskuelig fremtid - men på lidt længere sigt har de to virksomheder noget større planer. I alt 260.000 biler eksemplarer af Sion skal bygges i Trollhätten over otte år, hvis det står til Sono og Nevs.

Det skriver Sveriges Radio.

Nye job til Trollhättan

Sono Sion er en 4,5 meter lang elbil, der angiveligt vil kunne køre op til 250 kilometer på en opladning og kommer til at koste omkring 190.000 kroner. Den adskiller sig dog mest af alt fra andre elbiler ved at være beklædt med 248 solceller.

På de første prototyper af bilen var solcellerne meget iøjnefaldende, men Sono har tydeligvis arbejdet med at skjule dem en del mere på den endelige model.

Ifølge den vordende bilproducent kan de give op til 34 kilometer ekstra rækkevidde på en solbeskinnet dag. Solcellerne kan med andre ord ikke lade bilens batteri op alene, men sluttes Sion til en hurtiglader, kan batteriet nå 80 procent kapacitet på 30 minutter.

Beslutningen om at bygge Sono Sion i Trollhättan er en solstrålehistorie for den engang så stolte bilby. Tilbage i 2009 var der ifølge The Local 3700 mennesker ansat på byens Saab-fabrik, og med bilproducentens konkurs i 2011 mistede byen derfor en vigtig arbejdsplads. Nu er der imidlertid lagt op til nye ansættelser, fortæller informationschef hos Nevs, Fredrik Fryklund.

- Det kommer til at kræve nyt personale. Der vil blive et par hundrede nye job i Trollhätten. Det (aftalen, red.) betyder først og fremmest, at fabrikken tages i brug igen, siger han til Sveriges Radio.

Plads til både Sono og Nevs

Selv om Nevs overtog konkursboet efter Saab tilbage i 2012, er der endnu ikke kommet rigtig gang i samlebåndet i Trollhättan. Nevs har længe arbejdet på en eldrevet udgave af den gamle Saab 9-3, men i december annoncerede producenten, at bilen til at begynde med skal samles på en ny fabrik i Kina.

I samme ombæring kom det frem, at fabrikken i Trollhättan kun skal levere dele til den nye bil. På længere sigt er det dog også meningen, at Nevs skal bygge elbiler på den svenske fabrik.

Samlebåndet er her stort nok til at rumme både Sono og Nevs, lyder det fra informationschef Frederik Fryklund.

- Nu er der lagt op til omkring 40.000 biler om året. Fabrikken har en kapacitet på 200.000, så der er masser af kapacitet til både de her biler og Nevs egne, siger Fredrik Fryklund til MVT.se.

