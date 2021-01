Nu skifter bilgigant logo: Kan du gætte mærket?

Den koreanske bilproducent Kia vil med et nyt logo og et nyt brandslogan tage hul på et nyt kapitel som bilproducent.

Kia har nemlig ambitioner om i fremtiden at indtage en ledende position i den fremtidige mobilitetsindustri ved at modernisere næsten alle aspekter af virksomheden, og det skal det nye logo være med til at understrege.

Det oplyser Kia i en pressemeddelelse.

- Kias nye logo repræsenterer virksomhedens forpligtelse til at blive et ikon for forandring og innovation, siger Ho Sung Song, Kias præsident og administrerende direktør, i pressemeddelelsen.

Du kan se det ny logo herunder.

Her kan du se Kias ny logo. Grafik: Kia

Led i større plan

Det ny logo og sloganet 'Movement that inspires' følger i fodsporene på Kias store strategi, kaldet 'Plan S', som blev offentliggjort i 2020.

Under Plan S har Kia, blandt andre mål, ambition om at indtage en førende position på det globale bilmarked - især i forhold til elbiler og såkaldte mobilitetstjenester.

Kia-koncernen præsenterede for nyligt sin nye Electric-Global Modular Platform (E-GMP), som er en dedikeret platform til elbiler. Blandt de vigtigste nyheder for den ny platform er blandt andet, at den åbner for udviklingen af en 800 V-infrastruktur, som er dobbelt så meget, som de fleste elbiler har i dag - nemlig 400V.

Med 800 V vil elbilerne kunne lade med op til 350 kW.

Kia planlægger at udvide sin elbil-serie til 11 modeller inden 2025. I samme periode sigter Kia efter, at elbiler tegner sig for 20 procent af mærkets samlede salg af biler i Korea, Nordamerika og Europa.

