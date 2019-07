Nu tænder kineserne samlebåndet: Vil bygge 50.000 'gamle' Saab om året

De første eksemplarer af elbilen NEVS 9-3 er nu begyndt at rulle gennem fabrikslokalerne i Tianjin

Syv år efter Saabs konkurs genopstår en del af den gamle Saab 9-3 i Kina.

Selskabet NEVS, der i 2012 overtog konkursboet fra Saab, har efter lang tids tilløb nu sat gang i produktionen af en fuldt elektrisk bil, der bruger Saabs platform og desuden ligner den svenske 9-3 model en hel del.

Det skriver Automotive News Europe.

Selv om NEVS ejer den gamle Saab-fabrik i Trollhättan, bliver bilerne bygget på en ny fabrik i Tianjin - en havneby ikke langt fra Beijing. Og arbejderne her får efter alt at dømme travlt, for den nye fabrik kan fra første færd bygge 50.000 biler om året.

Vil udvide til flere byer

NEVS, der er ejet af den store kinesiske investeringsvirksomhed China Evergrande Group, har dog endnu større ambitioner. Målet er ifølge Automotive News at starte bilproduktion i flere kinesiske byer i fremtiden.

Markedet for biler - og i særdeleshed de elektriske af slagsen - er kolossalt i Kina, og landet er for længst blevet det vigtigste marked for flere vestlige bilproducenter.

NEVS er da heller ikke den første virksomhed, der ser potentialet i at forene svensk design og kinesisk produktion. Også Volvo bygger biler i Kina, og her går bilerne ikke kun til kinesiske kunder - direktørvognen S90 sælges eksempelvis også i Europa.

NEVS har endnu ikke offentliggjort nogle specifikationer på den nye elbil. Rækkevidde og pris kendes derfor ikke.

