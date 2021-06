Nu tester de ny asfalt til danske veje

For tiden er Vejdirektoratet i gang med at udlægge en ny mere miljøvenlig genbrugsasfalt på en strækning ved Sdr. Borup syd for Randers.

Forsøget skal udvikle en mere bæredygtig metode til at reparere eller udskifte de bærelag, der ligger lige under asfalten på vejene.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Med denne nye metode kan vi forhåbentlig nedsætte CO2-forbruget til reparation af vejenes bærelag markant, siger Søren Andersen, som er områdechef i Vejdirektoratet, i pressemeddelelsen.

Konkret handler den nye metode om, at man fræser vejens gamle bærelag og blander det bl.a. med nogle få procent ny bitumen, som binder de gamle bærelagsmaterialer sammen. Herved opnås et nyt bærelagsmateriale, der kan udlægges på samme sted.

- Denne metode giver os flere fordele, siger Søren Andersen.

- Dels kan vi genbruge vejens gamle bærelag, hvilket betyder, at vi slipper for at udvinde nye råstoffer. Og dels kan vi producere det nye bærelag på stedet, hvilket betyder, at også den ressourcetunge transport falder bort, siger han.

Kender ikke den præcise besparelse

Præcis hvor meget CO2 den nye metode kan være med til at spare, kan Søren Andersen endnu ikke angive. Det skal forsøget blandt andet være med til at afklare.