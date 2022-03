Nu udvider de travl motorvej

Den travle motorvej på tværs af Vestfyn er ved at blive udbygget, så der med tiden vil være seks spor frem for fire, og Vejdirektoratet er efterhånden et godt stykke henne i arbejdet med at udvide motorvejen.

Målet er, at der skal være tre spor i hver retning hele vejen mellem Middelfart og Odense V, og nu tager Vejdirektoratet hul på arbejdet med at udvide den sidste otte kilometer lange etape mellem Ejby og Gribsvad. Arbejdet med udvidelse fra fire til seks spor på denne strækning går for alvor i gang i begyndelsen af april og vil stå på indtil sidst på året.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Vi har en god fremdrift på projektet, og status lige nu er, at vi mangler en sideudvidelse på otte kilometer og asfalt på 13 kilometer. I begyndelsen af april går entreprenøren for alvor i gang med den sidste sideudvidelse af motorvejen, siger Mike Boesen, som er projektleder for arbejdet.

- Desuden har vi har ændret lidt på vores planlægning, så vi vælger at gøre etapen mellem Nørre Aaby og Ejby helt færdig i år, også med det sidste slidlag, som vi ellers oprindeligt først ville lægge i 2023. Nu gør vi strækningen helt færdig, så trafikanterne allerede i år får en bid færdig motorvej, siger han.

Farvel til rasteplads

Mens det altså bliver til flere spor på motorvejen, bliver det til færre rastepladser.

I forbindelse med arbejdet lukker Ålsbo Nord-rastepladsen nemlig permanent, og det vil ske fra omkring 1. april.

Når udvidelsesarbejdet er afsluttet, vil en del af Ålsbo Nord rastepladsen fremover blive brugt af politiet til kontrol af lastbiler på samme måde som Ålsbo Syd har været benyttet til det formål i flere år.